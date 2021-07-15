В центре Владимира девушка попала под колеса «Мерседеса»

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным, авария произошла в 14.40.

- Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» 1961 года рождения сбил девушку 2001 года рождения, - сообщил старший инспектор областного главка ГИБДД Михаил Маслов.

К счастью, ничего страшного не случилось — прибывшая на место бригада «скорой помощи» диагностировала у пострадавшей сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, однако в итоге госпитализация девушке не потребовалась — ее направили на домашнее лечение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительным сведениям, девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.