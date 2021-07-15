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Происшествия15 июля 2021 16:26

В центре Владимира девушка попала под колеса «Мерседеса»

ДТП случилось в третьем часу дня на улице Большой Московской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным, авария произошла в 14.40.

- Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» 1961 года рождения сбил девушку 2001 года рождения, - сообщил старший инспектор областного главка ГИБДД Михаил Маслов.

К счастью, ничего страшного не случилось — прибывшая на место бригада «скорой помощи» диагностировала у пострадавшей сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, однако в итоге госпитализация девушке не потребовалась — ее направили на домашнее лечение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительным сведениям, девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.