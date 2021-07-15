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Общество15 июля 2021 15:13

ЗС Владимирской области просит Правительство России выработать единые ковидные рекомендации для регионов

Таким образом в Заксобрании хотят избежать принятия слишком жестких антикоронавирусных мер
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Депутаты Заксобрания приняли Постановление, в котором просят Правительство сформулировать рекомендации субъектам по введению коронавирусных ограничений. Как объясняют парламентарии, это позволит избежать принятия мер в отношении малого бизнеса, которые будут считаться излишне "драконовскими".

В ЗС уже выступали против указа Губернатора Владимирской области, по которому общепит, сфера услуг и развлечений могли пускать к себе лишь тех, у кого есть сертификаты о вакцинации. Новое постановление уже направлено в Госдуму, а также в регионы с предложением поддержать обращение.

«На сегодняшний день власти каждого региона принимают решение о степени ограничений на свое усмотрение. Разумеется, эпидемическая картина везде разная, и унифицировать запреты невозможно. Но какие-то общие рекомендации нужны. И мы просим Правительство их выработать. В противном случае есть риск получить то, что мы имеем у нас в области – неэффективные, неисполнимые и неадекватные ситуации меры, вызывающие у людей только раздражение», - пояснил вице-спикер ЗС Роман Кавинов.