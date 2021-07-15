На автомобиль жительницы Владимира упал павильон, стоявший на автобусной остановке

Жительница Владимира припарковала свой автомобиль возле остановки на улице Лакина в апреле прошлого года. Но из-за сильных порывов ветра на ее автомобиль упал металлический каркас остановочного павильона. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и прибывшими на место полицейскими. Взыскать ущерб и величину утраты товарной стоимости транспортного средства женщина попыталась с мэрии через суд. И выиграла: Октябрьский районный суд посчитал, что администрация Владимира не обеспечила безопасность дорожного движения в отношении автомобильной дороги местного значения в границах городского округа, а резкое кратковременное усиление ветра не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы, поскольку оно не вызвало природную чрезвычайную ситуацию либо стихийное бедствие, а также не носило непредотвратимый характер. Чиновники оспорили это решение, но и Владимирский областной суд встал на сторону горожанки, оставив его без изменение. Компенсировать ущерб администрации предстоит в полном объеме.