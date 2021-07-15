Владимирйцам снова обещают сильную грозу

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ближе к вечеру 15 июля и вплоть до конца суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным. При этом в этот раз синоптики обещают еще и сильный северо-западный ветер - 12-17 метров в секунду.

В МСЧ вновь ожидают стандартные для такой погоды ЧС: повреждение (обрыв) ЛЭП и линий связи, аварии на объектах энергоснабжения, нарушения в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждение сельскохозяйственных культур.