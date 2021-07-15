Под Владимиром на Южном объезде столкнулись два большегруза

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 14 июля в 15.50 на 180 километре автодороги М-7, что на Южном объезде Владимира неподалеку от микрорайона Мостострой, произошло столкновение двух тягачей с плоуприцепами.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа» 1992 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего перед ним грузовика «Скания» под управлением мужчины 1978 года рождения, в результате чего обе машины столкнулись.

В результате пострадал водитель «КамАЗа» - прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» госпитализировала парня с открытым переломом правой голени. Второй водитель травм не получил.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку.