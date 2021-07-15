Глава Гусь-Хрустального сделал прививку от коронавируса

Как сообщили в пресс-службе администрации города, глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов в поликлинике №1 сделал первый компонент вакцины «Спутник V».

- Мое решение о том, чтобы сделать прививку, было осознанным. Убежден, что для формирования коллективного иммунитета без вакцинации не обойтись. Ведь в настоящее время вакцинация является самой эффективной мерой для того, чтобы в максимально короткие сроки вернуться к нормальной жизни. Всех, у кого нет противопоказаний, призываю записываться на прививку. Это единственный шанс сберечь свое здоровье и здоровье близких, - прокомментировал глава города Алексей Соколов.

На сегодняшний день в Гусь-Хрустальном вакцинацию первым компонентом прошло более 7000 человек из 60 тысяч жителей. Сделать прививку от COVID-19 горожане могут в поликлинике №1 и поликлинике №2, также выездные бригады также делают прививку от новой коронавирусной инфекции на предприятиях. Напомним, что записаться на вакцинацию в Гусь-Хрустальном можно посредством личного обращения в регистратуру поликлиники, через портал «Госуслуги», либо по номерам телефонов 3-57-18 (поликлиника 1), 2-65-70 (поликлиника 2).