Владимирская спортсменка одержала первую победу в качестве бойца смешанных единоборств

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Владимирская спортсменка Вероника Борисова с большим успехом дебютировала в лиге NFC! Вероника одержала победу над чемпионкой Казахстана по ММА Сорой Рахмановой. Бой длился 3 напряженных раунда и завершился со счетом 29:28!

В своем инстаграме Вероника поделилась эмоциями по поводу прошедшего поединка: "Я долго думала насчёт того, готова ли я дебютировать как профессионал в ММА или нет. Но теперь я точно знаю ответ. Это было моей мечтой, это казалось таким далёким, но сейчас это реальность. Я смогла провести свой дебютный поединок против очень сильной соперницы в Казахстане, Алмата, и выиграла единогласным решением судей после 3-х раундов".

Свой спортивный путь Вероника начала еще в 6 лет с дзюдо, а с 2018 года перешла в рукопашный бой, где добилась множества спортивных высот: стала победителем Кубка мира по рукопашному бою, выполнила норматив для звания мастера спорта по рукопашному бою и завоевала призовые места на международных и всероссийских соревнованиях.

Спортсменка тренируется на базе владимирской спортивной школы олимпийского резерва № 7 и спортивного клуба единоборств «Подполье», и сейчас ее цель - стать универсальным бойцом! Вероника также показывает отличные результаты в соревнованиях по панкратиону и грэпплингу