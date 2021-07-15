Во Владимире на трассе М-7 под колесами машин погибла пожилая женщина

По предварительной информации Госавтоинспекции, на 9 километре подъезда к Иваново федеральной трассы М-7 (между ТЦ «Лента»и «Метро») в 22.10 под колеса легковушки «Субару Форестер» под управлением водителя 1982 года рождения, попала женщина-пешеход 1942 года рождения, переходившая проезжую часть вне пешеходного перехода.

После удара женщина оказалась на левой полосе, где на нее наехала «Газель», которой управлял 31-летний водитель.

К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. В настоящее время по факту случившегося в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.