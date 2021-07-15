Во Владимирской области за сутки 12 человек скончались от коронавируса

За последние сутки в регионе от коронавируса скончались 12 жителей, это рекорд за последний месяц и, пожалуй, за все время пандемии. При этом в департаменте здравоохранения обращают внимание, что заключение о причине смерти выдается только после проведения всех необходимых исследований. А всего за время пандемии от новой инфекции умерло 1337 человек в области. Также за сутки выздоровели 238 жителей от коронавируса, но это как раз не рекорд – максимум победивших коронавирус зарегистрировали в регионе 6 июля, тогда их оказалось 241 человек. Всего за время пандемии в регионе выздоровели после коронавируса 37 081 человек, заболели – 39 718 жителей.