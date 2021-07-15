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Происшествия15 июля 2021 12:12

Начальник Муромского филиала РЖД подозревается в хищении

Он похитил около миллиона рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Управлением ФСБ России по Владимирской области выявила противоправную деятельность начальника Горьковской Муромской дистанции пути Горьковской дирекции (филиал ОАО «РЖД»), причастного к хищению денежных средств ОАО «РЖД» путем обмана в крупном размере, с использованием своего служебного положения. По версии следствия, в период с апреля 2018 года по апрель этого года по его указанию Муромской дистанцией пути были заключены фиктивные договора возмездного оказания услуг с бывшими работниками организации. Однако в действительности работы по заключенным договорам не выполнялись, а полученные деньги передавали обвиняемому. В результате, используя свое служебное положение, он похитил около 950 тысяч рублей, принадлежащих ОАО «РЖД», которые потратил на личные желания. В июне на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов ОРД СО Владимирского ЛО МВД России на транспорте в отношении указанного должностного лица было возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.