Проблему детского сада в Ликино решили с помощью социальных сетей

Омбудсмены Владимирской области Людмила Романова и Юлия Раснянская решили развивать работу через социальные сети совместно с Центром управления регионом. Для Романовой и Раснянской ЦУР создал "личные кабинеты" и подключил их к автоматической системе мониторинга "Инцидент-менеджмент".

Первым общим делом для ЦУРа и института уполномоченных стала ситуация с детским садом в Ликино Судогодского района. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская, сообщение от граждан пришло именно через соцсети.

- По имеющейся у меня информации, уже прошла встреча родительского актива и представителей райадминистрации. Оборудование, которое вывозили из группы, вернут. Идет поиск компромисса и по другим вопросам. Например, о создании в перспективе дополнительной младшей группы, - уточнила Роснянская.

Напомним, «Инцидент-менеджмент» помогает жителям, по сути, обращаться напрямую через социальные сети к органам местного самоуправления и областным департаментам. ИИ мониторит соцсети и умеет распознать среди вала информации конкретную жалобу или вопрос.