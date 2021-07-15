Парк «Добросельский» не откроют до середины августа

Единственный парк в Добром, работы в котором начались в конце мая начался второй этап реновации, обещали открыть в конце июня. После завершения работ в парке «Добросельский» появится велодорожка по периметру, закончится обустройство центральной аллеи и входных групп, а также закончится прокладывание инженерных сетей - водопровода, канализации, ливневок, линии электропередач. Однако «Добросельский» до сих пор закрыт для посещений, поскольку там продолжаются работы. Власти объясняют, что открыть парк пока не могут – гулять во время стройки по дорожкам может быть небезопасно. По планам, завершить второй этап реновации парка должны до 15 августа, если работы закончат в срок, то горожане успеют летом погулять по облагороженному парку.