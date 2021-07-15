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Здоровье15 июля 2021 10:42

Во Владимирской области на 16 июля коронавирусом заболело 234 человека

Число подхвативших новую инфекцию вновь растет
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 июля лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, а вчера их было 229, позавчера – 225. Из них 73 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Ковровском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 15 сл. в Суздальском, 13 сл. в Киржачском, 12 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в г. Радужный, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 718 случаев заболевания, которые распределились таким образом: 9308 сл. в г. Владимире, 4728 сл. в Гусь-Хрустальном, 4342 сл. о. Муром, 2913 сл. в Ковровском, 2348 сл. в Александровском, 2272 сл. в Петушинском, 1628 сл. в Юрьев-Польском, 1573 сл. в Вязниковском, 1660 сл. в Кольчугинском, 1506 сл. в Суздальском, 1241 сл. в Собинском, 1248 сл. в Киржачском, 1128 сл. в Меленковском, 943 сл. в Камешковском, 908 сл. в Гороховецком, 813 сл. в Селивановском, 646 сл. в Судогодском, 513 сл. в г. Радужном.