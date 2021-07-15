Во Владимире завершается строительство школы в Коммунаре

фото областной администрации

Во Владимире на финальную стадию вышло строительство нового здания школы №46 на 1100 мест в Коммунаре. Открытие учреждения планируется к 1 сентября 2021 года.

Идёт подготовка и финишная отделка помещений спортзала, устанавливается специализированное оборудование для двух бассейнов.

Начались поставки учебного оборудования. Кабинеты химии, физики, биологии и географии будут оснащены современными учебными цифровыми лабораториями, а мастерские – всем необходимым для уроков технологии.

Полностью закуплено и готово к монтажу новейшее техническое оборудование для кухни. Одновременно подрядчик выполняет благоустройство пришкольной территории. Уже появились пешеходные дорожки, обустраивается проезжая часть. Также строители начали установку ограждения вокруг нового здания школы.

В школе предусмотрены студия живописи, пения и музыки, зал хореографии, мастерские кулинарии, кройки и шитья. С 1 сентября планируется открыть около 30 различных секций и кружков для детей, проживающих в Коммунаре, Заклязьменском, Лунёво и других владимирских микрорайонах.

Уникальная особенность проекта – собственный кинотеатр с проектором. Он рассчитан на 360 мест. Современный актовый зал и его оборудование позволят проводить кинопоказы по выходным дням и тематические кинопоказы для всех жителей микрорайона. А в спортзале школы можно проводить соревнования самого высокого уровня.