В Гусь-Хрустальном районе дачный вор совершил кражу через проем в стене

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального расследуют кражу, инкриминируемую 65-летнему мужчине из числа местных жителей.

По версии следствия, в минувшем мае в полицию обратился владелец дачного дома, сообщивший, что в его дом пробрался неизвестный вор, воспользовавшись проемом в стене дровника. По словам хозяина, незваный гость стащил строительный и садовый инвентарь и продукты.

Оперативники в ходе работы смогли выйти на след подозреваемого и задержать его. Им оказался тот самый 65-летний гусевчанин. Мужчина в краже сознался, но тут же сообщил, что все украденное успел продать, а деньги потратить.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.