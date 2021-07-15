Владимирское "Торпедо" одержало кубковую победу над "Муромом"

14 июля во Владимире состоялся матч 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу. Соперником "Торпедо" стали футболисты из Мурома.

Реализовать свои моменты игроки ФК "Муром" не смогли, дважды пробив в перекладину и создав несколько голевых моментов. В отличие от муромлян черно-белые своими шансами распорядились эффективно - две контратаки завершились голами.

Точные удары Ильи Жарова - по одному в каждом тайме - принесли владимирскому "Торпедо" победу со счётом 2:0.

- Впечатления от игры очень хорошее: победа, качество игры, отдача. Мы внесли коррективы в комплектование, предлагаем ребятам понять, что нам не нужно нытье, нам нужен качественный футбол и качественная отдача. При каких-то неудачах мы должны смотреть другу другу в лицо, - отметил директор и временный тренер "Торпедо" Александр Акимов на послематчевой пресс-конференции.

- Я доволен, что состоялся первый матч, хотя так сложилось, что мы мало времени уделили подготовке. Считаю, что интенсивность игры была довольно высокая, но нам не удалось реализовать свои моменты. Обе команды стремились доминировать, и это мне понравилось. У нас есть время поправить игру, сделать ее более надежной и не менее агрессивной в атаке, - отметил главный тренер "Мурома" Евгений Перевертайло.

Следующим соперником "Торпедо" станет московский клуб "Родина". Встреча пройдёт на поле соперника 28 или 29 июля.

К слову, сейчас должность тренера и директора клуба совмещает Александр Акимов, поскольку Сергей Дубровин не имеет возможности поступить на обучение на тренерскую лицензию "А" УЕФА.

- Набора на это обучение нет с марта месяца и возможно не будет в ближайшие полгода, - рассказал Александр Акимов.