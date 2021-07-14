Вечером 14 июля синоптики обещают сильный ливень во Владимирской области

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 14 июля на территории Владимирской области ожидается сильный дождь. Затронет он не весь регион, а лишь его часть.

В МЧС в связи с этим напоминают, что данные погодные явления повышают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения; нарушением в работе ливневой канализации и дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Владимирцам советуют не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.