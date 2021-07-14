До конца июля по дорогам Владимирской области будут ездить воинские автоколонны

В период с 12 по 30 июля Росгвардия и областная полиция проводят масштабные совместные учения, в ходе которых на дорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.

В связи с этим ведомства просят водителей быть внимательней и напоминают, что вблизи колонн ведомственной автобронетехники стоит соблюдать осторожность и не совершать резких маневров. В общем, будьте бдительны.