На владимирских дорогах появятся 20 новых комплексов фиксации нарушений

Как сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Ершов, в настоящее время на территории региона работают 99 комплексов фотовидеофиксации правонарушений, из которых 77 комплексов- стационарные.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов добавил, что в ближайшее время в рамках региональной программы по развитию дорожного хозяйства к этому числу добавятся новые объекты.

- Будет произведена установка 20 комплексов автоматической фотовидеофиксации на дорогах регионального и межмуниципального значения, - рассказал Ринат Шаниязов.

По словам главы областного дептранса, контракты на их установку уже заключены, а сами комплексы должны появиться на дорогах уже к 1 августа.