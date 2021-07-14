Жителя Юрьев-Польского осудят за незаконное хранение наркотиков

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Юрьев-Польского района. Мужчина подозревается в незаконном хранении наркотических средств.

Он был задержан сотрудниками полиции в феврале текущего года. В ходе осмотра квартиры и гаража правоохранители изъяли свертки с растительным содержимым. Проведенным исследованием подтверждено, что внутри находилась марихуана, массой 8,39 грамма.

- Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотические средства получил из выращенных им в поле растений и использовал для личного потребления, - уточнили в областном УМВД.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.