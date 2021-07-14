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Общество14 июля 2021 14:30

Из-за жары во Владимирской области установили 4 класс пожарной опасности

С начала года в регионе произошло уже 55 очагов природных пожаров
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Владимирский гидромет сообщает о том, что 14-15 июля в области воздух прогреется до +35 градусов. Это значит, что возрастают риски происшествий, как пожаров, так и происшествий на воде.

Сейчас во Владимирской области установили предпоследний, четвертый, класс пожарной опасности.

- С начала года в регионе произошло 55 очагов природных пожаров на общей площади – 46,89 гектара. За аналогичный период прошлого года произошло 36 пожаров, на площади – 43,84 гектара, - сообщили в региональном управлении МЧС. - Всего с начала года в регионе произошло 528 палов сухой растительности, в том числе 404 - в границах населённых пунктов.

Любое разведение огня на природе сейчас запрещено (в том числе: сжигание мусора, разведение костров, приготовление пищи на открытом огне и в мангалах, проведение огневых работ).

Штрафы за нарушение данных правил увеличиваются в разы и сейчас составляют до 4 000 рублей на физлицо и до 400 000 рублей – на юрлицо.