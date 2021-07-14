Жителя Владимира будут судить за смертельное ДТП

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Владимира. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- В ходе предварительного расследования установлено, что 29 октября 2020 года мужчина управлял грузовым автомобилем и на пешеходном переходе в поселке Боголюбово Суздальского района не уступил дорогу 77-летней женщине, совершив на нее наезд. В результате потерпевшая скончалась на месте, - сообщает областная прокуратура.

Проведенными экспертизами доказано, что обвиняемый двигался с превышением скорости и в случае ее соблюдения имел техническую возможность предотвратить ДТП.

Мужчина вину признал и готов возместить моральный вред родственникам погибшей.

Рассматривать уголовное дело по существу предстоит Суздальскому районному суду.