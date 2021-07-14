В Муроме пара украла металлическую весовую платформу

1 июля в муромскую полицию обратился 23-летний местный житель, сообщивший о пропаже из его автомобиля «Газель» платформы для напольных весов. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В этот же день по подозрению в причастности к совершению кражи были задержаны 40-летняя местная жительница и её 49-летний приятель.

- Установлено, что в ночь на 1 июля злоумышленники, проходя мимо автомобиля, обратили внимание, что кузов не закрыт тентом. Забравшись внутрь, они обнаружили платформу для напольных весов, похитили её и сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги потратили на личные нужды, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Местонахождение похищенного имущества было установлено сотрудниками полиции. В ближайшее время оно будет возращено законному владельцу.