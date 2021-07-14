Футбольный клуб "Муром" пополнился еще двумя новыми игроками

В футбольном клубе "Муром" - пополнение. Руководство клуба подписало контракт с опытным 30-летним футболистом Виталием Запрудских. В ФНЛ он играл за такие клубы, как " Сибирь", "Балтика", "Тамбов", " Волгарь". В ФК "Муром" игрок, одинаково успешно действующий на позициях защитника и полузащитника, перешёл из "Слуцка", который выступает в чемпионате Белоруссии.

Также стан "красно-черных" усилен 29-летним вратарём Ильей Труниным. Опытный голкипер перешёл в клуб из Ставропольского "Динамо". За свою карьеру Илья Трунин выступал за клубы, играющие как в ПФЛ, так и в ФНЛ. В 2013 году провёл два матча за сборную России U-21.

Напоминаем, что уже сегодня во Владимире в 19 часов состоится матч 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу сезона 2021 - 2022 годов между владимирским «Торпедо» и ФК «Муром».