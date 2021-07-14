Во Владимирской области мошенники представляются сотрудниками МЧС

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в регионе снова начались звонки руководителям различных организаций от имени чрезвычайного ведомства. Некие люди, представляющиеся инспекторами госпожнадзора объявляют, что в ближайшее время в организации состоится проверка, и для «успешного ее прохождения» требуется перевести некое денежное вознаграждение.

Как официально заявляют в региональном главке МЧС, к подобным звонкам настоящие сотрудники ведомства не имеют никакого отношения. В случаях, если вам поступила подобная просьба, сообщите об этом на телефон доверия ГУ МЧС России по Владимирской области: 8 (4922) 39-99-99. Актуальную информацию о настоящих проверках всегда можно узнать в отделах надзорной деятельности по районам.

В любом случае, никаких денег переводить не следует, равно как и выполнять прочие требования анонимных «пожарных».