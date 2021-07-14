Владимирская полиция опровергла историю о попавшем в колодец инвалиде

Вечером 13 июля в соцсетях Коврова и Владимира появились одинаковые анонимные сообщения, сопровождаемые фотографией, на которых был изображен человек в колодце, держащий в руках собаку. В пояснении говорилось, якобы это 27-летний инвалид, которого подростки сбросили в полный воды колодец ради забавы, и парень двое суток просидел в коллекторе вместе с щенком, пока его не нашли очевидцы.

При этом в Коврове утверждали, что это произошло во Владимире, а во Владимире говорили, что случай имел место в городе оружейников.

- Наши сотрудники на подобные случаи не привлекались, - сообщила официальный представитель Ковровского пожарно-спасательного гарнизона Наталья Никитина.

В ГУ МЧС России по Владимирской области также рассказали, что на подобные вызовы никто из представителей ведомства не привлекался ни во Владимире, ни в другом районе.

Что до областной полиции, то там сообщили, что информация проверяется, однако вскоре уточнили - история оказалась пустышкой.

- Никаких подобных случаев не происходило, своего подтверждения история не нашла, - рассказал дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин.

Другой наш источник в правоохранительных органах региона также заметил, что эта новость взята вовсе из украинских СМИ.

- В ней говорится о том, что мужчина полез в колодец спасать упавшую туда собаку. Там же и была сделана эта фотография. К Владимирской области никакого отношения эта история не имеет, и уж тем более ни о каких инвалидах в ней нет ни слова, - уточнил собеседник.

Так что «вопиющая» история оказалась обычным фейком, запущенным анонимными авторами.