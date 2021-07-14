В Камешково новая трехэтажная школа готова принять учеников

Трехэтажная школа, рассчитанная на 675 учеников, откроется 1 сентября. Туда планируют принять учеников, чтобы разгрузить школы, где дети учатся во вторую смену, а также ветхие здания. В новой школе предусмотрены двенадцать классов для начальной школы и шестнадцать – для различных предметов. Также есть столовая, собственный пищеблок, читальный зал, библиотека и два спортзала, а на улице - площадки для подвижных игр с бесшовным резиновым покрытием для обучающихся младших и старших классов, физкультурно-спортивная зона с установленным спортивным и игровым оборудованием и площадка-автогородок.