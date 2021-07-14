На реке Колпь поймали браконьера

По материалам проверки Владимирской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов .

На территории Государственного природного комплексного заказника регионального значения «Колпь» 26 июня обнаружены незаконные орудия лова - две ставные сети из лесочного материала, общей длиной около 200 метров, они были извлечены из водоёма.

- В тот же день на акватории реки Колпь замечен неизвестный мужчина, который с надувной лодки вынимал рыбу из сетей - 3 плотвы, 3 окуня, 1 линь. Это было заснято средствами видеофиксации контрольно-надзорных органов, нарушитель задержан, его личность установлена, - сообщили в областной прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле спецпрокуратуры.