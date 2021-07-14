В Юрьев-Польском сотрудница почтамта присвоила деньги за пересылку посылок

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях в суд было передано уголовное дело по факту присвоения имущества с использованием служебного положения.

Преступление инкриминируется 27-летней женщине, занимающей должность заместителя начальника одного из отделений почтовой связи УФПС Владимирской области в Юрьев-Польском.

По версии следствия, с июня 2020 по февраль 2021 года зам руководителя отделения присваивала деньги, полученные от клиентов за пересылку посылок и экспресс-отправлений на общую сумму порядка 144 тысячи рублей.

Расследование ведут следователи полиции по материалам УФСБ. Примечательно, что в ходе следствия обвиняемая уже возместила весь ущерб.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано на рассмотрение в Юрьев-Польский районный суд.