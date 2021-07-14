Во Владимирской области 14 июля коронавирусом заболело 229 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 июля лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших, по традиции, во Владимире - 67, 26 случаев в Гусь-Хрустальном, 24 - в Муромском, 21 - в Ковровском района.

13 случаев в Суздальском, по 11 - в Петушинском и Киржачском районах, 9 - в Юрьев-Польском, по 8 заболевших в Кольчугинском, Вязниковском районах, по 7 случаев в Радужном и Меленковском районах, 6 случаев в Гороховецком, 5 - в Собинском, 4 - в Александровском, 2 - в Селивановском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 39 484 случая заболевания (9235 сл. в г. Владимире, 4706 сл. в Гусь-Хрустальном, 4322 сл. о. Муром, 2889 сл. в Ковровском, 2345 сл. в Александровском, 2264 сл. в Петушинском, 1622 сл. в Юрьев-Польском, 1561 сл. в Вязниковском, 1655 сл. в Кольчугинском, 1491 сл. в Суздальском, 1234 сл. в Собинском, 1235 сл. в Киржачском, 1124 сл. в Меленковском, 941 сл. в Камешковском, 903 сл. в Гороховецком, 810 сл. в Селивановском, 642 сл. в Судогодском, 505 сл. в г. Радужном).