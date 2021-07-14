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Здоровье14 июля 2021 10:58

Во Владимирской области 14 июля коронавирусом заболело 229 человек

67 заболевших во Владимире
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 июля лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших, по традиции, во Владимире - 67, 26 случаев в Гусь-Хрустальном, 24 - в Муромском, 21 - в Ковровском района.

13 случаев в Суздальском, по 11 - в Петушинском и Киржачском районах, 9 - в Юрьев-Польском, по 8 заболевших в Кольчугинском, Вязниковском районах, по 7 случаев в Радужном и Меленковском районах, 6 случаев в Гороховецком, 5 - в Собинском, 4 - в Александровском, 2 - в Селивановском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 39 484 случая заболевания (9235 сл. в г. Владимире, 4706 сл. в Гусь-Хрустальном, 4322 сл. о. Муром, 2889 сл. в Ковровском, 2345 сл. в Александровском, 2264 сл. в Петушинском, 1622 сл. в Юрьев-Польском, 1561 сл. в Вязниковском, 1655 сл. в Кольчугинском, 1491 сл. в Суздальском, 1234 сл. в Собинском, 1235 сл. в Киржачском, 1124 сл. в Меленковском, 941 сл. в Камешковском, 903 сл. в Гороховецком, 810 сл. в Селивановском, 642 сл. в Судогодском, 505 сл. в г. Радужном).