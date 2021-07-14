Гала-концерт Фатьяновского праздника пройдет в онлайн-формате

16 и 17 июля в Вязниках в 48-й раз состоится традиционный Фатьяновский праздник поэзии и песни. Из-за коронавируса его основные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Трансляцию праздничного действа можно будет посмотреть на мультимедиаэкране перед Городским центром культуры и отдыха «Спутник» и на YouTube-канале «Культура Вязники».

16 июля в 18.00 в Музее Песни XX века состоится поэтический вечер. В 19.00 в концертном зале «Спутника» пройдет кинопоказ художественного фильма «Весна на Заречной улице».

17 июля с 11.00 на площадке «Спутника» откроется «Город мастеров», где будут представлены 7 торговых точек с народными промыслами. В 11.00 покажут документальный фильм «Больше, чем земляки». В 11.45 - съезжий праздник: «Пролог» (автор Валерий Семин), встреча гостей Фатьяновского праздника у Соловья, на железнодорожном вокзале.

В 12 часов – «Сказ о вишневом варенье», интерактивная программа. В 12.30 – виртуальная экскурсия: «20 лет стене знаменитостей», трансляция из музея Песни ХХ века.

13.00-15.00 – гала-концерт Всероссийского Фатьяновского фестиваля поэзии и песни. Запланировано поздравление официальных лиц, вручение премии им. А. Фатьянова, видеопоздравления от заслуженных артистов России: Гарика Сукачёва, Екатерины Климовой, Александра Олешко, Вениамина Смехова. Кроме того, состоится демонстрация ранее отснятых материалов – видеороликов, песен, стихов. Ведущие концерта – внучка поэта Анна Фатьянова-Китина и заслуженный артист Карелии Владислав Косарев.

С 16.00 до 17.00 на площадке перед ГЦКиО «Спутник» Вязниковский духовой оркестр исполнит песни Алексея Фатьянова.