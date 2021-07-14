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Общество14 июля 2021 10:26

В Коврове началось строительство новой школы на 1100 учеников

Достроить ее планируют в следующем году
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Новую школу решили построить в городе оружейников, поскольку до сих пор 30% детей учатся во вторую смену. Новая школа, рассчитанная на 1100 учеников, будет состоять из шести блоков. Начальная школа займет отдельный трехэтажный корпус, для продленки предусмотрены спальные и игровые комнаты. Также по проекту запланирована столовая, актовый зал на 660 мест, бассейн, библиотечно-информационный центр, три мастерских и кабинет домоводства, медицинский кабинет, лаборантские, отдельные помещения для хранения спортивного инвентаря. Пойти в школу ученики смогут в 2022 году.