В Муроме на Оке инспекторы ГИМС задержали девять нарушителей

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ходе рейда инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками линейного пункта полиции в порту Муром при участии сотрудников 6 пожарно-спасательного отряда и городской администрации вышли на Оку в район автомобильного моста, а также проверили участки реки близ сел Карачарово, Дмитриевская Слобода и деревень Благовещенское, Шохино и Елино.

В ходе работы проверяющие побеседовали с рыбаками и отдыхающими, напомнив им о правилах безопасности на воде, однако не обошлось и без составления протоколов.

Так, инспекторы ГИМС проверяли снаряжение, регистрацию и наличие удостоверений на право управления у водителей моторных лодок и других маломерных судов. В результате в четырех случаях судоводителям вынесли предупреждения, а в пяти ситуациях были составлены протоколы об административных правонарушениях. Среди допущенных нарушений были такие, как отсутствие спасательных жилетов, нарушение правил маневрирования на Оке и стоянка судов в запрещенном месте.

Рейды по Оке и другим водоемам региона будут продолжены в дальнейшем.