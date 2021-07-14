В Гусь-Хрустальном ГИБДД задержала шесть нарушителей на автобусах

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе рейдов инспекторы ГИБДД вместе с коллегами из гостехнадзора проверяли пассажирские автобусы, уделяя особое внимание их техническому состоянию, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей. Помимо прочего, у водителей автобусов проверяли документы на право перевозки пассажиров.

За несколько часов было проверено 19 автобусов, причем в шести случаях инспекторы ГИБДД выявили правонарушения, в том числе связанные с техническим состоянием машин. На этих водителей составили протоколы об административных правонарушениях. Подобные рейды в ГИБДД планируют проводить и в дальнейшем.