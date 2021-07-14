Объем средств на счетах эскроу владимирцев превысил 4 миллиарда рублей

Уже два года застройщики могут привлекать деньги дольщиков в строительство жилья только через счета эскроу. По действующему сегодня механизму посредником между строителем и дольщиками выступает банк. Строительство ведется на собственные средства застройщика или за счет кредита: в регионе заключено 26 кредитных договоров на сумму 3,9 млрд рублей.

Банк хранит деньги покупателей квартир на счетах эскроу до тех пор, пока построенный дом не будет введен в эксплуатацию. Только после этого строительная компания, в чью пользу открыт счет, имеет право получить доступ к средствам дольщиков. Если застройщик не сдал дом в обещанные сроки, дольщики могут вернуть свои деньги в любой момент. На счета эскроу можно направлять средства семейного капитала, а также выплаты, предусмотренные жилищными сертификатами. Вклады на таких счетах застрахованы государством в пределах 10 миллионов рублей.

По данным на 1 июня этого года владимирцы для покупки жилья в регионе открыли более 2 тысяч счетов эскроу. На них хранятся 4,4 миллиарда рублей – за год сумма увеличилась в шесть раз.

- Жители региона оценили надежность и удобство таких сделок: 442 новосела уже получили квартиры через проектное финансирование. Сумма средств, перешедшая в распоряжение застройщиков, составила 872 миллиона рублей, увеличившись за год в 11 раз, — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.