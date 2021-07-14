На городском пляже на Клязьме "поселился" герой фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

фото со страницы Мишкина ВКонтакте

У художника Мишкина - новое творение. На этот раз он решил пойти на городской пляж на Клязьме, чтобы украсить там трансформаторную будку. На ней появился герой фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" - мальчик с сачком. Только вместо крылатой фразы "А че это вы здесь делаете, а?" он говорит: "А че это вы здесь ничего не делаете, а?"

- Немного перефразированная крылатая фраза из советского фильма заставляет задаться вопросом. Что же происходит с городским пляжем и его окрестностями? Было много разных проектов и планов по преображению прибрежной зоны реки Клязьма. Почти каждый горожанин слышал про проект набережной, который представлялся в разных вариациях. В 2014 году был открыт новый городской пляж , все шло хорошо, в последующие сезоны там собиралось много горожан, проводились различные мероприятия, соревнования. Людей не останавливала мутная вода реки, ведь вокруг был организован различный интересный досуг и вся инфраструктура для посещения данного места. Спустя пару лет всё стало завядать и постепенно превратилось в то, что имеем сейчас. Место перестало быть интересным жителям и городу, - объясняет замысел Мишкин. - Интересно, может всё-таки когда-нибудь у города и появится прибрежная зона отдыха и прогулок вдоль реки. Место станет новой излюбленной точкой у местных жителей и туристов. И уже не изменённая цитата из фильма, надоедливого мальчика с одним и тем же вопросом обретёт нужный смысл.

Надо заметить, что нареканий к качеству воды в этом году у Роспотребнадзора не возникло. Однако для того, чтобы пляж можно было посещать, мэрии необходимо вывезти грязный песок и заменить его на чистый.