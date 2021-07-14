Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 8:56

На городском пляже на Клязьме "поселился" герой фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Трансформаторную будку украсил Мишкин
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото со страницы Мишкина ВКонтакте

фото со страницы Мишкина ВКонтакте

У художника Мишкина - новое творение. На этот раз он решил пойти на городской пляж на Клязьме, чтобы украсить там трансформаторную будку. На ней появился герой фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" - мальчик с сачком. Только вместо крылатой фразы "А че это вы здесь делаете, а?" он говорит: "А че это вы здесь ничего не делаете, а?"

- Немного перефразированная крылатая фраза из советского фильма заставляет задаться вопросом. Что же происходит с городским пляжем и его окрестностями? Было много разных проектов и планов по преображению прибрежной зоны реки Клязьма. Почти каждый горожанин слышал про проект набережной, который представлялся в разных вариациях. В 2014 году был открыт новый городской пляж , все шло хорошо, в последующие сезоны там собиралось много горожан, проводились различные мероприятия, соревнования. Людей не останавливала мутная вода реки, ведь вокруг был организован различный интересный досуг и вся инфраструктура для посещения данного места. Спустя пару лет всё стало завядать и постепенно превратилось в то, что имеем сейчас. Место перестало быть интересным жителям и городу, - объясняет замысел Мишкин. - Интересно, может всё-таки когда-нибудь у города и появится прибрежная зона отдыха и прогулок вдоль реки. Место станет новой излюбленной точкой у местных жителей и туристов. И уже не изменённая цитата из фильма, надоедливого мальчика с одним и тем же вопросом обретёт нужный смысл.

Надо заметить, что нареканий к качеству воды в этом году у Роспотребнадзора не возникло. Однако для того, чтобы пляж можно было посещать, мэрии необходимо вывезти грязный песок и заменить его на чистый.