Во Владимире в парке ООО «АДМ» пожар уничтожил пять автобусов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.35 диспетчерам Владимирского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о том, что в автобусном парке на улице Гастелло, где базируется ООО «АДМ», происходит пожар.

Звонок был поздним, поэтому к момента прибытия пожарных машин открытым пламенем полыхали пять автобусов. Огнеборцы быстро потушили их, но спасти машины не удалось – общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС работают над установлением причины случившегося.

К месту ЧП стягивали семь пожарных машин и 17 человек личного состава МЧС.