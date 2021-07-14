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Происшествия14 июля 2021 7:32

Во Владимире в парке ООО «АДМ» пожар уничтожил пять автобусов

Инцидент случился в третьем часу ночи 14 июля на улице Гастелло, 11
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.35 диспетчерам Владимирского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о том, что в автобусном парке на улице Гастелло, где базируется ООО «АДМ», происходит пожар.

Звонок был поздним, поэтому к момента прибытия пожарных машин открытым пламенем полыхали пять автобусов. Огнеборцы быстро потушили их, но спасти машины не удалось – общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС работают над установлением причины случившегося.

К месту ЧП стягивали семь пожарных машин и 17 человек личного состава МЧС.