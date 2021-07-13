Жительница Александрова ударила ножом обидчика, вымыла руки и легла спать

По версии следствия, вечером 7 апреля тридцатилетняя женщина совместно со своим знакомым распивала спиртные напитки. В ходе застолья мужчина начал ее оскорблять. Разозлившись на собутыльника, обвиняемая взяла со стола нож и нанесла ему один удар в шею. Потерпевший после этого выбежал из комнаты, а женщина вымыла руки, нож и в состоянии сильного алкогольного опьянения легла спать. Тело мужчины в подъезде дома обнаружил сосед и вызвал полицию. Вину в совершенном преступлении ранее судимая обвиняемая признала, в содеянном раскаялась. По ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а дело направлено в суд.