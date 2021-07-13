Во Владимире компания «АДМ» уходит со всех автобусных маршрутов

Как стало известно, 13 июля в мэрию Владимира поступил документ из компании ООО «АДМ», в котором некогда крупнейший городской перевозчик просит досрочно расторгнуть муниципальный контракт на перевозки по маршрутам №26 и 28 в связи с техническими трудностями. Эту информацию подтвердил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По его словам, сейчас перед городскими властями стоит две задачи.

- Первая — в «АДМ» работало немало специалистов, за судьбу которых мы волнуемся. Частично они могут перейти во «Владимирпассажиртранс», соответствующие приглашения уже сделаны. Вторая — продолжить обслуживание данных маршрутов, - уточнил Карпилович.

В мэрии сообщили, что уже сейчас имеются договоренности с перевозчиками, которые готовы «подхватить» маршруты №26 и №28, однако кто именно станет их обслуживать власти заведомо не сообщают, так как пока окончательные договоренности не достигнуты.

Что касается сроков, в которые «АДМ» покинет два последних маршрута, то они тоже пока не конкретизируются.

- Постараемся в течение недели завершить этот процесс, - резюмировал Александр Карпилович.

Кстати, по сведениям горадминистрации, 12 июля вместо 16 машин, которые необходимы для обслуживания линий №26 и №28, «АДМ» выпустила лишь семь автобусов. А в ближайшее время последние из них уедут с улиц областного центра.