Мурому и Коврову передали в муниципальную собственность пассажирские АТП

Отныне пассажирские автотранспортные предприятия, занимающиеся междугородними и пригородными перевозками, расположенные в Муроме и Коврове, стали не областными, а муниципальными. Та же участь постигла судогодский автовокзал.

Решение о передаче этих предприятий из областной собственности в муниципальную было принято по итогам состоявшегося 25 июня совещания с главами городов и районов, на котором обсуждались меры по выводу из кризиса сферы региональных пассажирских перевозок. Муниципалитеты заверили, что смогут выделить деньги на находящиеся в плачевном состоянии ПАТП и автовокзалы и, тем самым, улучшить ситуацию.

Теперь очередь за Гороховцом — местное ПАТП также вот-вот передадут району. Кстати, муниципальными скоро станут и автовокзалы в Коврове и Муроме — сейчас все эти мероприятия находятся в завершающей стадии.

Напомним - планируется, что в ближайшем будущем во Владимирской области появится региональный оператор в сфере пассажирских перевозок. Сейчас решается вопрос, будет ли это организация, которая собственными силами обеспечит всю инфраструктуру вместе с автобусами, или это окажется лишь куратор, в чью задачу войдет контроль за сферой перевозок.