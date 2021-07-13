В Камешковском районе два человека пострадали при падении с мотоцикла

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 12.50 в селе Второво на улице Советская в районе дома №22 «в» 15-летний парень, ехавший на мотороллере «Сузуки», выехал в кювет, в результате чего его двухколесный транспорт опрокинулся.

В результате пострадал юноша и его 36-летний пассажир. У водителя врачи диагностировали ушиб голени, а у второго пострадавшего — ссадины коленного сустава. К счастью, травмы оказались не опасными, и после оказания помощи доктора отпустили обоих на домашнее лечение.

В настоящее время в Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.