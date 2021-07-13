Жительница Гороховца обокрала приятеля из соседнего региональной

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимиркой области, на днях был вынесен обвинительный приговор 41-летней жительнице Гороховца, обвинявшейся в краже.

Как установлено судом, минувшей весной дама приехала в гости к приятелю в соседний регион и осталась у мужчины на ночь. Однако, дождавшись, пока хозяин квартиры уснет, женщина собрала вещи, забрала банковскую карту и телефон друга и тут же уехала.

Как только мужчина обнаружил исчезновение дамы вместе с вещами, он тут же обратился в полицию.

Как стало известно, уже в Гороховце у себя дома женщина через мобильное приложение в телефоне потерпевшего перевела его деньги себе, в результате общая сумма ущерба составила 19 тысяч рублей — ее женщина возместила в ходе следствия.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил ее к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.