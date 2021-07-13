Во Владимире заканчивают строительство новой школы в Коммунаре

На финальную стадию вышло строительство нового здания школы №46 на 1100 мест в Коммунаре, которую строят с сентября 2019 года и планируют открыть к новому учебному году. В школе предусмотрены студия живописи, пения и музыки, зал хореографии, мастерские кулинарии, кройки и шитья. С 1 сентября планируется открыть около 30 различных секций и кружков для детей, проживающих в Коммунаре, Заклязьменском, Лунево и других владимирских микрорайонах. В школе появится собственный кинотеатр с проектором, рассчитанный на 360 мест, где планируют проводить кинопоказы по выходным для всех жителей района. Сейчас идет финишная отделка помещений спортзала, устанавливается специализированное оборудование для двух бассейнов, начались поставки учебного оборудования. Кабинеты химии, физики, биологии и географии будут оснащены современными учебными цифровыми лабораториями, а мастерские – всем необходимым для уроков технологии. Полностью закуплено и готово к монтажу новейшее техническое оборудование для кухни. Уже появились пешеходные дорожки, обустраивается проезжая часть. Также строители начали установку ограждения вокруг нового здания школы.