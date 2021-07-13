В Коврове украденный велосипед «вернулся» на место преступления

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи ковровской полиции завершили расследование кражи, совершенной в минувшем апреле.

В тот день в полицию обратился ковровчанин, сообщивший, что у него украли велосипед стоимостью 11 тысяч рублей, который мужчина оставил в подъезде.

В ходе разговора с полицейскими потерпевший вдруг заметил мужчину, ехавшего на велосипеде, который был очень похож на украденный. Незнакомца остановили и сверили номера на раме с техпаспортом, остававшимся у законного владельца. На удивление, номера совпали, а ехавший на велосипеде гражданин объяснил, что буквально только что купил технику у случайного прохожего. Мужчина показал место покупки и описал приметы продавца, и вскоре еще по кое-каким зацепкам подозреваемого удалось задержать в собственном доме.

Обвиняемый сознался, что действительно украл велосипед, после чего спрятал его в своем подъезде, а затем продал случайному покупателю, который по воле случая и вывел полицейских на продавца.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.