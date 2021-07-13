Под Судогдой два автомобиля столкнулись при прохождении поворота

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло на 10 километре данной автодороги в 16.45.

По предварительной информации, водитель легковушки «Фольскваген Поло» 1983 года рождения, во время прохождения поворота, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу внедорожником «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения.

В результате пострадал водитель «Лэнд Крузера» и 35-летний пассажир «Фольсвагена». У первого прибывшая на место бригада «скорой помощи» диагностировала ушиб плечевого сустава, у второго — ушиб надбровной дуги и рваную рану мочки уха. К счастью, травмы оказались не сильными — обоим пострадавшим помощь врачи оказали на месте и отпустили на домашнее лечение.

В Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.