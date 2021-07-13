Предпринимателя из Меленок накажут за гибель рабочего

Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он в нарушение требований охраны труда допустил к выполнению работ на ленточнопильном горизонтальном станке помощника рамщика, не имеющего квалификации и опыта работы по профессии, не прошедшего обязательный медицинский осмотр и не обеспеченного всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате допущенных нарушений 12 февраля мужчина при распиловке бревен получил три резаные раны левой голени с повреждением малоберцовой артерии и вены. От полученных телесных повреждений он скончался по дороге в больницу. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.