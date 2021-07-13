Во Владимирской области за сутки занято 85% коек для коронавирусных больных

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 13 июля в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 84,9 процента из них занято (1520), свободна 271 койка. При этом в регионе дополнительно развернуты 15 ковидных коек – на базе Гусь-Хрустальной городской больницы. Также за сутки от коронавируса выздоровели 238 человек – на восемь больше, чем заболело, а два человека за сутки скончались от коронавируса. Всего за время пандемии 36606 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели.