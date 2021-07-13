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Общество13 июля 2021 13:08

Возле здания администрации Владимирской области перед встречей с предпринимателями дежурила полиция

В "белом доме" сказали, что опасаются несанкционированных митингов
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В 13 часов первый вице-губернатор Александр Ремига встретился с частью бизнес-сообщества города Владимира, которые выступают против коронавирусных ограничений. На встречу с чиновником пришли представители фитнес-центров и "индустрии красоты".

И перед началом встречи возле здания областной администрации дежурили полицейские. Их было немного, однако наш источник в "белом доме" сообщил, что сделано это было специально, так как там опасались несанкционированных митингов со стороны тех представителей бизнеса, "которые хотя хайпа на волне ограничений".

Но так как никто ничего устраивать не стал, то полицейские через какое-то время сменили свою дислокацию. Что касается встречи, то на ней сейчас работает наш журналист. Ждите подробностей позднее.