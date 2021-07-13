Волонтеры "Лиза Алерт" нашли пропавшего владимирца

69-летний житель Владимира Валерий Владимирович ушел 8 июля из дома и попал без вести.

- Заявка поступила на горячую линию отряда 9 июля. Погода — больше 30 градусов по Цельсию, мужчина в возрасте, нуждается в медицинской помощи, возможны провалы в памяти. Ему просто опасно находиться на улице в такую жару. Поэтому, оперативно изучив информацию и выяснив привычные маршруты Валерия Владимировича, мы приняли решение на активный выезд, - сообщила Татьяна Тихонова, информационный координатор поиска.

На «Алерт» в рабочем чате отозвались восемь поисковиков. Плюс присоединились родственники и друзья семьи. Параллельно группа коротких прозвонов и группа репостов делали свою работу.

В итоге помог комплекс факторов — ориентировки в соцсетях, распространяемые группой репостов, увидели неравнодушные люди — водитель и кондуктор автобуса, обратившие внимание на человека, который не вышел на конечной остановке в одном из пригородов и не мог ответить на простые вопросы. Они позвонили и Татьяна Тихонова через три минуты была уже там. Мужчина не мог сказать, где ночевал, что кушал и как оказался в автобусе, но жену узнал сразу.