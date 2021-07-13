Александровец оклеветал полицейского

В Александровский городской суд поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в заведомо ложном доносе. Житель города Александрова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону сообщил в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району заведомо ложную информацию о совершении в отношении него тяжкого преступления - о незаконном применении должностным лицом насилия. Следствие полагает, что в результате преступных действий обвиняемого потерпевшему причинен моральный вред, а также нарушена нормальная работа правоприменительных органов, занимавшихся проверкой заведомо ложного сообщения о совершении преступления, которое могло повлечь необоснованное возбуждение уголовного дела, привлечение к уголовной ответственности и осуждение невиновных, были отвлечены силы и внимание органов следствия и дознания от борьбы с действительными преступлениями. По ходатайству обвиняемого уголовное дело назначено к рассмотрению в особом порядке судебного разбирательства.